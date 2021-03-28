Інтелектуальний одяг допоможе бути у тонусі. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/ua/n152398-intelektualnyy-odyag-dopomoje-buty-u-tonusi-ta-slidkuvaty-za-formou-foto.html

Ракурс

Перший прототип «розумного» матеріалу представили винахідники з Сполучених Штатів Америки.

Розробники лабораторії комп’ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту прогнозують, що їхній матеріал стане основою «тканини майбутнього», яка дозволить вбудовувати всілякі датчики в повсякденний одяг, який зовсім не буде відрізнятися від звичайного. Про це повідомляє видання TevoNews.

Перша спроба розробити інтелектуальну тканину не завершилася успіхом, оскільки вона виявилася незручна і підходила для демонстрації нових технологій. Однак згодом вдалося створити матеріал, що нагадує за текстурою звичний одяг. У цей матеріал винахідники зуміли інтегрувати п'єзорезистивні волокна та датчики на основі машинних алгоритмів.

Такий одяг реагує на тиск, перетворюючи його в електричні сигнали. Представлено кілька прототипів, кожен із яких може бути корисним. Наприклад, шкарпетки підкажуть, чи правильно людина розподіляє вагу під час тренування, сорочка триматиме сутулих людей у тонусі, а шорти — стежити за формою спортсменів. Також є неанонсовані ідеї, що стосуються робототехніки майбутнього.

Нагадаємо, інженери з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробили на основі електричної мікромережі прототип одягу. Розробники стверджують, що такий одяг здатен виробляти енергію за рахунок рухів та поту власника, яку можна використовувати для живлення носимої електроніки.