Рюкзак із ШІ допоможе слабозорим орієнтуватися. Фото: ochkov.net

https://racurs.ua/ua/n152294-rukzak-iz-shtuchnym-intelektom-dopomoje-slabozorym-oriientuvatysya-video.html

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Штучний інтелект допоможе людям, які мають проблеми з зором.

На базі штучного інтелекту створили незвичайний рюкзак, здатний «бачити» навколишнє оточення. Такий рюкзак зможе замінити традиційний навігатор. Продуктивний пристрій на базі технології Intel Movidius VPU і пакету інструментів Intel Distribution of OpenVINO забезпечує роботу функцій комп’ютерного зору в режимі реального часу. Про це повідомляє YouTube-канал Intel Newsroom.

Автори розробки оснастили рюкзак обчислювальним модулем, до якого підключається просторова ІІ-камера OAK-D, яка кріпиться на одяг або поясну сумку користувача.

Коли користувач пересувається, система звуками інформує його про різні перешкоди — гілки дерев, дорожні знаки, наближення до пішохідних переходів, бордюрів, сходів і під’їздів, а також про рух інших пішоходів. А Bluetooth-навушники дозволять взаємодіяти з системою за допомогою голосових запитів і команд, при цьому пристрій відповідає користувачеві голосовими повідомленнями. Розробники стверджують, що автономність цього рюкзака складає до восьми годин.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що у всьому світі налічується 285 млн осіб із ослабленим зором.

Нагадаємо, інженери з університету Ліверпуля почали роботу над роботизованою системою ARRES. Система буде займатись автоматичним пошуком і ремонтом дорожнього полотна. Штучний інтелект буде оцінювати характеристики таких ушкоджень і їх небезпеку, а потім ремонтувати, не дозволяючи їм перетворюватися на повноцінні вибоїни.