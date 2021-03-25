Джо Байден проводить прес-конференцію. Скріншот з відео

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Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що за перші 100 днів його адміністрації в США повинні бути зробити 200 млн щеплень від коронавірусу.

Команді Байдена вже вдалося вирішити поставлене ним завдання-домогтися того, щоб в США були зроблені 100 млн щеплень від COVID-19 в перші 100 днів його президентства. Такої позначки досягли за 58 днів. Тепер у Білого дому нова мета — 200 млн щеплень до кінця квітня. Цюзаяву Байден зробив 25 грудня на своїй першій офіційній прес-конференції в якості президента США.

Я знаю, що це амбітно. Подвоїти нашу первісну мету. Але жодна інша країна в світі навіть близько не наблизилась, навіть близько до того, що ми робимо. Я вірю, що ми можемо це зробити, — зазначив американський лідер.

Як відомо, сам Джо Байден зробив щеплення від коронавірусу ще в грудні 2020 року. Глава США отримав першу з двох доз вакцини від виробника Pfizer-BioNTech.

Згодом Байден заявив, що вакцинація дозволила йому показати приклад іншим громадянам США й запевнила їх, що це безпечно. Окрім того, він зауважив, що «тепер він може обійняти своїх онуків».

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден прокоментував тему вакцинації від коронавірусної інфекції і закликав антивакцинаторів бути патріотами й захищати інтереси інших людей. Він дивується, чому тема вакцинації від коронавірусу досі лишається так сильно заполітизованою.