Джо Байден проводит пресс-конференцию. Скриншот с видео

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, заявил, что за первые 100 дней его администрации в США должны быть сделать 200 млн прививок от коронавируса.

Команде Байдена уже удалось решить поставленную им задачу — добиться того, чтобы в США были произведены 100 млн прививок от COVID-19 в первые 100 дней его президентства. Такой отметки достигли за 58 дней. Теперь у Белого дома новая цель — 200 млн прививок до конца апреля. Это заявление Байден сделал 25 декабря на своей первой официальной пресс-конференции в качестве президента США.

Я знаю, что это амбициозно. Удвоить нашу первоначальную цель. Но ни одна другая страна в мире даже близко не подошла, даже близко к тому, что мы делаем. Я верю, что мы можем это сделать, — отметил американский лидер.

Как известно, сам Джо Байден сделал прививку от коронавируса еще в декабре 2020 года. Глава США получил первую из двух доз вакцины от производителя Pfizer-BioNTech.

Впоследствии Байден заявил, что вакцинация позволила ему показать пример другим гражданам США и заверила их, что это безопасно. Кроме того, он отметил, что «теперь он может обнять своих внуков».

Напомним, недавно президент США Джо Байден прокомментировал тему вакцинации от коронавирусной инфекции и призвал антивакцинаторов быть патриотами и защищать интересы других людей. Он недоумевает, почему тема вакцинации от коронавируса до сих пор остается так сильно заполитизированной.