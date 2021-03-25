Дело о непривитом ребенке: общественный интерес выше личного

https://racurs.ua/2836-delo-o-neprivitom-rebenke-obschestvennyy-interes-vyshe-lichnogo.html

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Эпидемия коронавируса и непонятная ситуация с вакцинами и вакцинацией от него заставили многих более внимательно присмотреться к правовым аспектам прививок как таких. Не исключено, что в новой реальности, порожденной пандемией, люди смогут свободно путешествовать, устраиваться на работу или принимать участие в общественных мероприятиях только при наличии документа о прививках.

Эпидемия вдохнула новую жизнь и в движение антипрививочников. Но со страшными историями о вакцинах, распространяемыми ими, пускай разбираются медики. Нас интересует другой вопрос: может ли отсутствие прививки ограничить человека в правах?

С завидной регулярностью украинские суды рассматривают споры между родителями и учебными заведениями, отказывающимися зачислять их непривитых детей. Об одном таком очень типичном деле, которое только что закончилось в Верховном суде, мы и поговорим.

Для зачисления нужна справка о прививках

Конфликт произошел в небольшом городе под Харьковом в конце лета 2019 года. Родители собрались устроить в детский сад свою маленькую дочь. Мать пришла на прием к заведующей детским учреждением, принесла документы девочки, но среди них не было справки о прививках, а в медицинской карточке ребенка был подшит письменный отказ родителей от вакцинации.

Отказываться от прививок людей заставляют разные причины. Например, в судебном решении по этому делу вскользь упоминается некая семейная трагедия, побудившая родителей принять такое решение. Однако будем честны: большинство антипрививочников отказывается от вакцинации детей под влиянием антинаучных мифов и страшилок.

Но вернемся к истории. Получив отказ, мать отправила заявление о зачислении в детсад по почте, приложив к нему документы (медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, справку участкового врача об эпидемиологическом окружении и копию свидетельства о рождении девочки). И по почте же получила новый отказ, на этот раз письменный. Заведующая поясняла основную причину такого решения — отсутствие информации о прививках. Она ссылалась на статью 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», в которой действительно четко и однозначно сказано, что для зачисления не только в детский сад, но и в любое детское учреждение необходимы медицинская справка и сделанные по календарному плану прививки. Детям, которым прививки не делали, не разрешается посещение детских учреждений. Ссылалась заведующая и на письмо Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки от 6 сентября 2018 года «О напряженной эпидемической ситуации». Два с половиной года назад, когда ни о каком коронавирусе еще и речи не было, в Украине была вспышка кори, в связи с чем и был издан этот документ.

А как насчет конституционного права на образование?

Получив на руки письменный ответ из детсада, мама непривитой девочки обратилась в суд. По ее мнению, отказ заведующей посягал на конституционные права ребенка на образование. Действительно, в кабминовских «Положениях о дошкольном учебном заведении» от 2002 года и Законе Украины «О дошкольном образовании» о прививках нет ни слова.

Городской суд в конце декабря 2019 года удовлетворил основное требование матери. Отказ руководства детсада зачислить ребенка был признан незаконным, и сотрудников детсада обязали принять девочку. Основной аргумент: законы Украины «Об образовании» и «О дошкольном образовании» не предусматривают права или обязанности руководства детского заведения дополнительно рассматривать и оценивать медсправку и правомерность ее выдачи.

В этом случае руководство детсада не доказало, по мнению суда, того, что существуют объективные обстоятельства ограничения конституционных прав ребенка на получение образования. Согласно справкам девочка была здорова.

Однако в феврале прошлого года областной апелляционный суд принял совсем другое решение, удовлетворив жалобу детсада и отменив решение первой инстанции. Суд аргументировал решение тем, что в этом деле индивидуальное право отказаться от прививок, сохраняя объем прав ребенка на получение образования, противопоставляется коллективному праву общества, в данном случае — других родителей и детей. В конце концов, у них тоже есть конституционное право на безопасность и здравоохранение. В рассматриваемом примере общественный интерес перевешивает личный по объективным причинам.

Тогда мать отправилась с кассационной жалобой в Верховный суд, требуя оставить без изменений решение суда первой инстанции.

Общественный интерес против личного

Ключевым в этом деле является, безусловно, Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней». В статье 12 документа сказано, что профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включены в календарь прививок. А статья 15 закона говорит, что детей в детские заведения принимают только при наличии прививок, причем в нужный срок. Если календарь прививок сбился, то о возможности посещения заведения принимают решение на врачебном консилиуме.

Да, родители могут отказаться от прививок. Да, в Законе «О дошкольном образовании» сказано, что все имеют равные права на него. Но в том же законе сказано, что дети могут получать дошкольное образование самыми разными путями — в государственных, коммунальных и частных детсадах или… в семье, с привлечением педагогов-репетиторов.

Задача государства — обеспечить оптимальный баланс между реализацией права на образование конкретного ребенка и интересами других детей. В этой ситуации общественный интерес перевешивает личный, здесь Верховный суд согласился с выводами, сделанными в апелляционной инстанции. Жалобу матери оставили без удовлетворения, решение апелляционного суда — без изменений.

Нарушение физической неприкосновенности можно считать оправданным

Похожие дела о прививках Верховный суд рассматривал и в прошлом, и в позапрошлом годах. Пересказывать их нет смысла: все эти истории совпадают вплоть до деталей, но наверняка это дело, самое свежее, тоже окажется не последним.

Между прочим, в решении ВС всплывает одно «прививочное» дело из Страсбургского суда — «Соломахин против Украины». (В последнее время украинские суды, аргументируя свои решения, часто ссылаются на практику ЕСПЧ, и это прекрасно.) Решение Европейского суда по правам человека датировано 2012 годом, а за 14 лет до этого фигуранту дела сделали прививку от дифтерии, которая, по словам заявителя, была ему противопоказана. Иск, поданный заявителем в районный суд Донецка, дошел до Верховного суда, был проигран, после чего заявитель обратился в ЕСПЧ. За два года до рассмотрения дела он умер, но само производство продолжилось, место заявителя заняла его мать.

Страсбургский суд признал отсутствие нарушения статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение частной и семейной жизни), потому что в этом деле обязательная вакцинация была предусмотрена законом и преследовала легитимную цель, а доказательств того, что именно прививка привела к ухудшению здоровья, не было.

В итоге ЕСПЧ предъявил претензии по статье 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство): рассмотрение дела было неоправданно затянутым. Заметим от себя, что такие претензии может заявлять, наверное, каждый второй обратившийся в суд. Матери заявителя была присуждена выплата 2400 евро морального ущерба за счет государства и 100 евро компенсации судебных издержек.

Обязательная вакцинация хоть и является вторжением в право на личную свободу, однако нарушение физической неприкосновенности можно считать оправданным, потому что цель его — защита здоровья населения и контроль над распространением инфекционных болезней.

…Можно не сомневаться, что эпидемия коронавируса внесет еще много интересных поправок в базовые представления о том, что такое права человека. Здравствуй, дивный новый мир!

P.S. А тем временем 10 марта Верховный суд принял еще одно интересное «прививочное» решение. В 2019 году Запорожский академический лицей издал распоряжение об отстранении от занятий непривитых учеников. Родители одного из них судились с учебным заведением и проиграли во всех трех инстанциях — первой, апелляционной и кассационной.