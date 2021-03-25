Рюкзак с ИИ поможет слабовидящим ориентироваться. Фото: ochkov.net

https://racurs.ua/n152294-rukzak-s-iskusstvennym-intellektom-pomojet-slabovidyaschim-orientirovatsya-video.html

Ракурс

Искусственный интеллект поможет людям, которые имеют проблемы со зрением.

На базе искусственного интеллекта создали необычный рюкзак, способный «видеть» окружающую обстановку. Такой рюкзак сможет заменить традиционный навигатор. Производительное устройство на базе технологии Intel Movidius VPU и пакета инструментов Intel Distribution of OpenVINO обеспечивает работу функций компьютерного зрения в режиме реального времени. Об этом сообщает YouTube-канал Intel Newsroom.

Авторы разработки оснастили рюкзак вычислительным модулем, к которому подключается пространственная II-камера OAK-D, которая крепится на одежду или поясную сумку пользователя.

Когда пользователь передвигается, система звуками информирует его о различных препятствиях — ветках деревьев, дорожных знаках, приближении к пешеходным переходам, бордюрам, лестницам и подъездам, а также о движении других пешеходов. А Bluetooth-наушники позволят взаимодействовать с системой с помощью голосовых запросов и команд, при этом устройство отвечает пользователю голосовыми сообщениями. Разработчики утверждают, что автономность этого рюкзака составляет до восьми часов.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире насчитывается 285 млн человек с ослабленным зрением.

Напомним, инженеры из университета Ливерпуля начали работу над роботизированной системой ARRES. Система будет заниматься автоматическим поиском и ремонтом дорожного полотна. Искусственный интеллект будет оценивать характеристики таких повреждений и их опасность, а потом ремонтировать, не позволяя им превращаться в полноценные ухабы.