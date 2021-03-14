Спеціальний одяг зможе генерувати енергію з рухів і поту. Фото: powerpro.in.ua

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Прототип одягу на основі електричної мікромережі розробили інженери з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Розробники стверджують, що такий одяг здатен виробляти енергію за рахунок рухів та поту власника, яку можна використовувати для живлення носимої електроніки. Прототип складається з біопаливних елементів, що працюють від поту, трибоелектричних генераторів, що функціонують за рахунок тертя, і суперконденсаторів, що накопичують енергію. Все це вбудовано в одяг і не боїться прання. Про це повідомляється на YouTube-каналі JacobsSchoolNews.

Зазначається, що система може максимально поліпшити збір корисної енергії і знизити її втрати. Спеціальні біопаливні клітини, які розташовані всередині сорочки на грудях, поглинають енергію з поту. Пристрої, що перетворюють руху в електрику, розташовуються на передпліччях і з боків тулуба поруч з талією і розраховані на вироблення енергії за рахунок рухів рук щодо тулуба під час ходьби або бігу. А новітні конденсатори на грудях накопичують енергію від обох пристроїв та використовують їх для підзарядки підключених ґаджетів.

За словами авторів ідеї, такий одяг може безперервно виробляти енергію з того моменту, як людина почне рухатися. І навіть після припинення руху система не зупиняється, оскільки піт продовжує використовуватися для вироблення електрики.

Нагадаємо, американська компанія з виробництва комп’ютерної техніки та персональних ґаджетів Apple почала тестувати гнучкі «Айфони», які можуть представити вже у 2021 році.