Специальная одежда сможет генерировать энергию из движений и пота. Фото: powerpro.in.ua

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Прототип одежды на основе электрической микросети разработали инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Разработчики утверждают, что такая одежда способна вырабатывать энергию за счет движений и пота владельца, которую можно использовать для питания носимой электроники. Прототип состоит из биотопливных элементов, работающих от пота, трибоэлектрических генераторов, которые функционируют за счет трения, и суперконденсаторов, что накапливают энергию. Все это встроено в одежду и не боится стирки. Об этом сообщается на YouTube-канале JacobsSchoolNews.

Отмечается, что система может максимально улучшить сбор полезной энергии и снизить ее потери. Специальные биотопливные клетки, которые расположены внутри рубашки на груди, поглощают энергию из пота. Устройства, преобразующие движения в электричество, располагаются на предплечьях и по бокам туловища рядом с талией и рассчитаны на выработку энергии за счет движений рук относительно туловища во время ходьбы или бега. А новейшие конденсаторы на груди накапливают энергию от обоих устройств и используют их для подзарядки подключенных гаджетов.

По словам авторов идеи, такая одежда может непрерывно вырабатывать энергию с того момента, как человек начнет двигаться. И даже после прекращения движения система не останавливается, поскольку пот продолжает использоваться для выработки электричества.

Напомним, американская компания по производству компьютерной техники и персональных гаджетов Apple начала тестировать гибкие «Айфоны», которые могут представить уже в 2021 году.