Названы две худшие вещи в жизни Трампа. Фото: Трамп

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Ракурс

Блокировка бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter расстроилаего больше, чем проигрыш на президентских выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

Также экс-главу государства очень расстроил отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир PGA Championship на его поле в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Об этом заявила племянница политика Мэри изданию Business Insider.

Я думаю, что запрет на доступ в Twitter и запрет PGA на проведение турниров на его полях для гольфа — это, вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года. Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него внимания как раньше, — отметила она.



Как известно, Мэри Трамп — дочь покойного брата Дональда Трампа Фреда. Ее книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека» о бывшем президенте опубликовали летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп требует от Республиканской партии перестать использовать его имя в электронных рассылках и сувенирах для сбора средств на деятельность политсилы.