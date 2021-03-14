Хулиган в Винницкой области стрелял из автомата. Фото: Нацполиция

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Празднование дня рождения в Винницкой области завершилось стрельбой из автомата.

В субботу, 13 марта, полицейские получили информацию о стрельбе в поселке Томашполь Тульчинского района. Инцидент произошел возле местного кафе, мужчина произвел около 20 выстрелов из автомата и повредил высоковольтный электрический кабель. Таким образом большая часть населенного пункта была обесточена. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

После стрельбы мужчина скрылся с места происшествия на внедорожнике «Порше Каен». Хулигана задержали бойцы КОРДа в Винницком районе.

Впоследствии выяснилось, что мужчина был на праздновании дня рождения и возмутился отсутствием фейерверков. Именно поэтому от достал из салона машины автомат и открыл из него огонь. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 8 января возле развлекательного заведения в городе Дубно Ровенской области 34-летний местный житель устроил стрельбу из автомата Калашникова. В результате стрельбы погиб 23-летний мужчина.