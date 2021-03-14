Хуліган на Вінниччині стріляв з автомата. Фото: Нацполіція

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Святкування дня народження у Вінницькій області завершилося стріляниною з автомата.

У суботу, 13 березня, поліцейські отримали інформацію про стрілянину в селищі Томашпіль Тульчинського району. Інцидент стався біля місцевого кафе, чоловік зробив близько 20 пострілів з автомата і пошкодив високовольтний електричний кабель. Таким чином більша частина населеного пункту була знеструмлена. Про це 14 березня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Вінницькій області.

Після стрілянини чоловік втік з місця події на позашляховику «Порше Каєн». Хулігана затримали бійці КОРДу в Вінницькому районі.

Згодом з’ясувалося, що чоловік був на святкуванні дня народження і обурився відсутністю феєрверків. Саме тому від дістав із салону машини автомат та відкрив з нього вогонь. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 січня біля розважального закладу в місті Дубно Рівненської області 34-річний місцевий житель влаштував стрілянину з автомата Калашникова. Внаслідок стрілянини загинув 23-річний чоловік.