«Північний потік-2» не потрібен Європі. Фото:

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Новий газопровід «Північний потік-2» не потрібен Європі.

При цьому Європейський Союз повинен зробити тільки так, щоб газогін відповідав європейським правилам. Європейська комісія як і раніше виступає проти будівництва нового газопроводу з Росії до Німеччини. Про це в інтерв’ю Tagesspiegel заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Нам не потрібен «Північний потік-2», але він дійсно існує. Тим не менш, Єврокомісія має забезпечити використання «Північного потоку-2» згідно з правилами ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС, — зазначив він.



За словами віце-президента ЄК, правила Євросоюзу передбачають, що трубопровід не повинен ставити під загрозу безпеку енергопостачання Європи.

Нагадаємо, оператор газотранспортних систем України підготувався на випадок запуску російського газопроводу «Північний потік-2» й розробив низку сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України.