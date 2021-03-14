SpaceX доставила на орбіту десятки супутників Starlink. Фото: flickr.com

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Ракурс

Компанія Ілона Маска SpaceX (Спейс Ікс) 14 березня успішно запустила на орбіту 60 інтернет-супутників у рамках проекту Starlink.

Запуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Перший багаторазовий ступінь ракети Falcon 9 приземлився на автоматичну морську платформу через 8,5 хвилин після запуску. Про це SpaceX повідомила у Twitter.

У компанії зазначили, що ракета-носій «Фалькон 9» сьогодні встановила рекорд під час запуску — це була дев’ята успішна місія.

Попередній запуск супутників Starlink відбувся 11 березня, а наступний вже запланований на 21 березня. Загалом у 2021 році компанія Маска планує здійснити 48 запусків.

Як відомо, компанія SpaceX — світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1 тис., а за декілька років їх кількість має досягти 42 тис.

Нагадаємо, американська космічна компанія SpaceX Ілона Маска у ніч на 4 березня успішно запустила десятий прототип міжпланетного багаторазового корабля Starship. Дослідникам вперше вдалося посадити прототип ракети на землю, але корабель вибухнув.