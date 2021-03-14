SpaceX доставила на орбиту десятки спутников Starlink. Фото: flickr.com

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Ракурс

Компания Илона Маска SpaceX (Спейс Икс) 14 марта успешно запустила на орбиту 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink.

Запуск состоялся со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на автоматическую морскую платформу через 8,5 минут после запуска. Об этом SpaceX сообщила в Twitter.

В компании отметили, что ракета-носитель «Фалькон 9» сегодня установила рекорд при запуске — это была девятая успешная миссия.

Предыдущий запуск спутников Starlink состоялся 11 марта, а следующий уже запланирован на 21 марта. Всего в 2021 году компания Маска планирует осуществить 48 запусков.

Как известно, компания SpaceX — мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1 тыс., а за несколько лет их количество должно достичь 42 тыс.

Напомним, американская космическая компания SpaceX Илона Маска в ночь на 4 марта успешно запустила десятый прототип многоразового межпланетного корабля Starship. Исследователям впервые удалось посадить прототип ракеты на землю, но корабль взорвался.