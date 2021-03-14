Погода в Украине. Фото: photographers.ua

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Ракурс

Погода в Украине 15 марта ожидается с дождем и мокрым снегом.

Ливни синоптики обещают в большинстве западных, северных и центральных областей. Местами будет падать мокрый снег. Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 3° тепла, а днем воздух прогреется до 3−14° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают северный и юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 марта прогнозируется с сильным дождем. Ночью температуру воздуха прогнозируют 1−3° тепла, а днем 4−6° выше нуля.

Погодные условия в Харькове на завтрашний день не предусматривают осадков. Температура воздуха ночью ожидается от 1° мороза до 1° тепла, а днем обещают 10−12° тепла.

Погоду в Одессе в понедельник ночью прогнозируют без существенных осадков, а днем будет дождливо. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 1−3° тепла, а днем обещают 9−11° тепла.

Погода во Львове в ближайшие сутки днем будет дождливой и с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем обещают 5−7° тепла.

Погода в Карпатах 15 марта будет с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, а днем 3−7° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине будет дождливой только в западных областях, а ветер ожидался преимущественно юго-западный, 7−12 м/с.