Погода в Україні. Фото: photographers.ua

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Погода в Україні 15 березня очікується з дощем та мокрим снігом.

Зливи синоптики обіцяють у більшості західних, північних та центральних областей. Подекуди падатиме мокрий сніг. Вночі температура повітря очікується від 1° морозу до 3° тепла, а вдень повітря прогріється до 3−14° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють північний та південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 15 березня прогнозується з сильним дощем. Вночі температуру повітря прогнозують 1−3° тепла, а вдень 4−6° вище нуля.

Погодні умови в Харкові на завтрашній день не передбачають опадів. Температура повітря вночі очікується від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 10−12° тепла.

Погода в Одесі у понеділок вночі прогнозують без істотних опадів, а вдень дощитиме. Температурні показники наступні — вночі очікується 1−3° тепла, а вдень обіцяють 9−11° тепла.

Погода у Львові найближчої доби вдень буде дощовою та з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 5−7° тепла.

Погода в Карпатах 15 березня буде з опадами у виді мокрого снігу та дощу. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, а вдень 3−7° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні буде дощовою лише в західних областях, а вітер очікувався переважно південно-західний, 7−12 м/с.