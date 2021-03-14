Кличко під танком. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n151701-klychko-pid-tankom-u-mereji-z-yavylosya-video-z-navchan.html

Ракурс

Віталій Кличко, міський голова Києва, взяв участь у навчаннях територіальної оборони, які відбулися в навчальному центрі «Десна».

Разом із Кличком у навчаннях брали участь його заступники та голови районів столиці. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У навчальному центрі «Десна» ми пройшли інструктаж, тренажерну підготовку, тактичну і бойову підготовку на полігоні з обкатуванням бойових машин та вправами зі стрільби. Адже керівництво міста відповідальне за безпеку в столиці і має бути готовим до будь-яких подій. Особливо в умовах зовнішньої агресії проти нашої держави. Тому такі навчання будуть регулярними для керівництва Києва, — заявив Кличко.

Відповідне відео з навчань з’явилося у соціальних мережах.

Користувачі по-різному відреагували на нове амплуа Кличка. Деякі жителі Києва дорікнули міському голові на погане виконання своїх прямих обов’язків, а інші відзначили важливість навчань для керівництва столиці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко ліг під танк на навчаннях з територіальної оборони разом. У навчаннях взяли участь також заступники Кличка.