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Ракурс
Кличко під танком. Фото: Facebook

Кличко під танком — у мережі з’явилося відео з навчань

14 бер 2021, 14:41
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Віталій Кличко, міський голова Києва, взяв участь у навчаннях територіальної оборони, які відбулися в навчальному центрі «Десна».

Разом із Кличком у навчаннях брали участь його заступники та голови районів столиці. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У навчальному центрі «Десна» ми пройшли інструктаж, тренажерну підготовку, тактичну і бойову підготовку на полігоні з обкатуванням бойових машин та вправами зі стрільби. Адже керівництво міста відповідальне за безпеку в столиці і має бути готовим до будь-яких подій. Особливо в умовах зовнішньої агресії проти нашої держави. Тому такі навчання будуть регулярними для керівництва Києва, — заявив Кличко.

Відповідне відео з навчань з’явилося у соціальних мережах.

Користувачі по-різному відреагували на нове амплуа Кличка. Деякі жителі Києва дорікнули міському голові на погане виконання своїх прямих обов’язків, а інші відзначили важливість навчань для керівництва столиці.


Реакція соцмереж. Скріншот: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко ліг під танк на навчаннях з територіальної оборони разом. У навчаннях взяли участь також заступники Кличка.

Джерело: Ракурс


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