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Ракурс
Виверження вулкана. Фото: Japan Times

Вулкан Сакурадзіма викинув гігантський стовп попелу (ФОТО, ВІДЕО)

14 бер 2021, 14:26
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Виверження вулкана Сакурадзіма в Японії збентежило жителів південної частини острова Кюсю. У неділю, 14 березня, шлейф вулканічного попелу під час виверження підскочив на висоту 2,4 км.

Хмара попелу рухається в південно-східному напрямку від кратера. Про це повідомляє Консультативний центр з вулканічного попелу (VAAC) в Токіо.


Повідомляється, що Сакурадзіма — один з найактивніших вулканів у світі, і один з небагатьох, які перебувають в стійкій активності. Його постійна діяльність коливається від сильної стромболіанскої активності до великих вибухів попелу, що відбуваються кожні 4−24 години. З 1955 року вулкан вивергався 100−200 разів щорічно.

Виверження вулкана. Фото: Japan TimesІсторія виверження Сакурадзіми ведеться з 8 століття. Виверження стають причиною попелопадів в місті Кагосіма, через свою вибухонебезпечність він вважається дуже небезпечним вулканом, а тому знаходиться під пильним наглядом вулканологів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна продовжує вивергатися, викидаючи клуби попелу і диму над східним узбережжям Сицилії. Останнє виверження вулкана відбулося в неділю, 7 березня.

Джерело: Ракурс


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