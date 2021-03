У США затримали дівчину, яка напала на водія з перцевим балончиком через прохання одягнути маску.

Вона також намагалася схопити телефон водія таксі. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що 32-річний водій Субхакар Хадка мав відвезти трьох пасажирок. Він попросив їх правильно одягнути маски, щоб вони прикривали ніс та рот. Натомість двоє пасажирок зняли маски та почали кашляти на чоловіка. Згодом одна з пасажирок вчинила спробу забрати телефон водія та зірвала з чоловіка маску.

Таксист відмовився їхати далі, допоки дівчата не одягнуть маски. Пасажирки вирішили вийти, водночас одна з них пирснула перцевим балончиком у водія. Після інциденту таксист звернувся до правоохоронців із заявою про відмову пасажирів одягнути маску, спробу викрадення телефону та застосування перцевого спрею. Одну з пасажирок, 24-річну дівчину, затримали. Її підозрюють у нападі з нанесенням тілесних ушкоджень та порушенні протиепідемічних заходів. Ще одна пасажирка вирішила добровільно здатися правоохоронцям.

An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5