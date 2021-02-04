Чому треба носити маски після вакцинації від COVID-19, розповіли експерти. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n149933-chomu-treba-nosyty-masky-pislya-vakcynaciyi-vid-covid-19-rozpovily-eksperty.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися — експерти радять носити маски навіть після вакцинації.

Після отримання другої дози вакцини від коронавірусу необхідно дотримуватися запобіжних заходів, пише CNN.

Експерти наголошують, що потрібно думати про безпеку оточуючих і назвали п’ять причин, чому варто носити маски.

Навіть найкращі з доступних наразі вакцин забезпечують захист до 95% тільки при повній імунізації. Це означає, що ймовірність заразитися новим коронавірусом становить 5% в будь-який час.

Деякі люди матимуть більш стійку імунну відповідь на обидва етапи вакцинації проти COVID-19, ніж інші.

Як це зазвичай буває з вірусами, вірус SARS-CoV-2 мутує по всьому світі, створюючи варіанти, які виявляються більш заразними. Експерти попереджають, що антитіла від попереднього випадку COVID-19 не захистять від повторного зараження новим варіантом коронавірусу.

За оцінками експертів, сьогодні безсимптомні хворі можуть бути причиною половини випадків COVID-19. Цілком можливо, що хтось може отримати вакцину, але як і раніше може бути безсимптомним носієм.

Дослідники ще не знають, як довго буде зберігатися імунітет, створюваний нинішніми вакцинами, такими як вони є. Є ймовірність, що в найближчі місяці або роки можуть знадобитися повторні дози.

Нагадаємо, масковий режим в Україні не скасують у 2021 році, карантинні обмеження й надалі діятимуть у виді носіння масок і соціальної дистанції.