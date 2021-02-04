Почему нужно носить маски после вакцинации от COVID-19, рассказали эксперты. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n149933-pochemu-nujno-nosit-maski-posle-vakcinacii-ot-covid-19-rasskazali-eksperty.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться — эксперты советуют носить маски даже после вакцинации.

После получения второй дозы вакцины от коронавируса необходимо придерживаться мер предосторожности, пишет CNN.

Эксперты говорят, что необходимо думать о безопасности окружающих и назвали пять причин, почему стоит носить маски.

Даже самые лучшие из доступных в настоящее время вакцин обеспечивают защиту до 95% только при полной иммунизации. Это означает, что вероятность заразиться новым коронавирусом составляет 5% в любое время.

У некоторых людей будет более устойчивый иммунный ответ на оба этапа вакцинации против COVID-19, чем у других.

Как это обычно бывает с вирусами, вирус SARS-CoV-2 мутирует по всему миру, создавая варианты, которые оказываются более заразными. Эксперты предупреждают, что антитела от предыдущего случая COVID-19 не защитят от повторного заражения новым вариантом коронавируса.

По оценкам экспертов, сегодня бессимптомные больные могут быть причиной половины случаев COVID-19. Вполне возможно, что кто-то может получить вакцину, но по-прежнему может быть бессимптомным носителем.

Исследователи еще не знают, как долго будет сохраняться иммунитет, создаваемый нынешними вакцинами, такими как они есть. Есть вероятность, что в ближайшие месяцы или годы могут потребоваться повторные дозы.

Напомним, масочный режим в Украине не отменят в 2021 году, карантинные ограничения и в дальнейшем будут действовать в виде ношения масок и социальной дистанции.