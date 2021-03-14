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Ракурс
Таксі. Фото: Autonews

Девушка напала на таксиста с баллончиком из-за просьбы надеть маску — видео инцидента

14 мар 2021, 14:03
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В США задержали девушку, которая напала на водителя с перцовым баллончиком из-за просьбы надеть маску.

Она также пыталась схватить телефон водителя такси. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что 32-летний водитель Субхакар Хадка должен был отвезти трех пассажирок. Он попросил их правильно надеть маски, чтобы они прикрывали нос и рот. В то же время две пассажирки сняли маски и начали кашлять на мужчину. Впоследствии одна из пассажирок совершила попытку забрать телефон водителя и сорвала с него маску.

Таксист отказался ехать дальше, пока девушки не оденут маски. Пассажирки решили выйти, одновременно с этим одна из них прыснула перцовым баллончиком в лицо водителя. После инцидента таксист обратился в полицию с заявлением об отказе пассажиров надеть маску, попытке кражи телефона и применении перцового баллончика.

Одну из пассажирок, 24-летнюю девушку, задержали. Ее подозревают в нападении с нанесением телесных повреждений и нарушении противоэпидемических мероприятий. Еще одна пассажирка решила добровольно сдаться правоохранителям.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемии коронавируса в мире пытаются противостоять с помощью ряда способов, среди которых — ношение защитных масок, призванных уменьшить вероятность распространения болезни от человека к человеку.

Ученые из Национального института здравоохранения (США) обнаружили, что маски могут приносить еще одну пользу тем, кто их носит — влажность, которая образуется внутри маски в результате дыхания, может помочь в борьбе с респираторными заболеваниями, такими как коронавирусная болезнь COVID-19.

Источник: Ракурс


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