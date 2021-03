В США задержали девушку, которая напала на водителя с перцовым баллончиком из-за просьбы надеть маску.

Она также пыталась схватить телефон водителя такси. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что 32-летний водитель Субхакар Хадка должен был отвезти трех пассажирок. Он попросил их правильно надеть маски, чтобы они прикрывали нос и рот. В то же время две пассажирки сняли маски и начали кашлять на мужчину. Впоследствии одна из пассажирок совершила попытку забрать телефон водителя и сорвала с него маску.

Таксист отказался ехать дальше, пока девушки не оденут маски. Пассажирки решили выйти, одновременно с этим одна из них прыснула перцовым баллончиком в лицо водителя. После инцидента таксист обратился в полицию с заявлением об отказе пассажиров надеть маску, попытке кражи телефона и применении перцового баллончика.

Одну из пассажирок, 24-летнюю девушку, задержали. Ее подозревают в нападении с нанесением телесных повреждений и нарушении противоэпидемических мероприятий. Еще одна пассажирка решила добровольно сдаться правоохранителям.



An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5