Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Извержение вулкана. Фото: Japan Times

Вулкан Сакурадзима выбросил гигантский столб пепла (ФОТО, ВИДЕО)

14 мар 2021, 14:26
999

Извержение вулкана Сакурадзима в Японии потрясло жителей южной части острова Кюсю. В воскресенье, 14 марта, шлейф вулканического пепла во время извержения поднялся на высоту 2,4 км.

Облако пепла движется в юго-восточном направлении от кратера. Об этом сообщает Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Токио.

Сообщается, что Сакурадзима — один из самых активных вулканов в мире, и один из немногих, которые в настоящее время находятся в устойчивой активности. Его постоянная деятельность колеблется от сильной стромболианской активности до крупных взрывов пепла, происходящих каждые 4−24 часа. С 1955 года вулкан извергался 100−200 раз ежегодно.

Извержение вулкана. Фото: Japan Times


История извержения Сакурадзимы ведется с 8 века. Извержения становятся причиной пеплопадов в городе Кагосиме, из-за своей взрывоопасности он считается очень опасным вулканом и находится под пристальным наблюдением вулканологов.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна продолжает извергаться, выбрасывая клубы пепла и дыма над восточным побережьем Сицилии. Последнее извержение вулкана произошло в воскресенье, 7 марта.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров