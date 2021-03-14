Извержение вулкана. Фото: Japan Times

https://racurs.ua/n151700-vulkan-sakuradzima-vybrosil-gigantskiy-stolb-pepla-foto-video.html

Ракурс

Извержение вулкана Сакурадзима в Японии потрясло жителей южной части острова Кюсю. В воскресенье, 14 марта, шлейф вулканического пепла во время извержения поднялся на высоту 2,4 км.

Облако пепла движется в юго-восточном направлении от кратера. Об этом сообщает Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Токио.





Сообщается, что Сакурадзима — один из самых активных вулканов в мире, и один из немногих, которые в настоящее время находятся в устойчивой активности. Его постоянная деятельность колеблется от сильной стромболианской активности до крупных взрывов пепла, происходящих каждые 4−24 часа. С 1955 года вулкан извергался 100−200 раз ежегодно.





История извержения Сакурадзимы ведется с 8 века. Извержения становятся причиной пеплопадов в городе Кагосиме, из-за своей взрывоопасности он считается очень опасным вулканом и находится под пристальным наблюдением вулканологов.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна продолжает извергаться, выбрасывая клубы пепла и дыма над восточным побережьем Сицилии. Последнее извержение вулкана произошло в воскресенье, 7 марта.