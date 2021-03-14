Кличко под танком. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n151701-klichko-pod-tankom-v-seti-poyavilos-video-s-ucheniy.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, принял участие в учениях территориальной обороны, которые состоялись в учебном центре «Десна».

Вместе с Кличко в учениях принимали участие его заместители и главы районов столицы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В учебном центре «Десна» мы прошли инструктаж, тренажерную подготовку, тактическую и боевую подготовку на полигоне с обкаткой боевых машин и упражнениями по стрельбе. Ведь руководство города, ответственное за безопасность в столице, должно быть готовым к любым событиям. Особенно в условиях внешней агрессии против нашего государства. Поэтому такие учения будут регулярными для руководства Киева, — заявил Кличко.

Соответствующее видео учений появилось в социальных сетях.

Пользователи по-разному отреагировали на новое амплуа Кличко. Некоторые жители Киева упрекнули городского голову за плохое выполнение своих прямых обязанностей, а другие отметили важность учений для руководства столицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко лег под танк на учениях по территориальной обороне. В учениях приняли участие также заместители Кличко.