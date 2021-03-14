«Северный поток-2» не нужен Европе. Фото:

https://racurs.ua/n151704-nord-stream-2-ne-nujen-evrope-vice-prezident-evrokomissii.html

Ракурс

Новый газопровод «Северный поток-2» не нужен Европе.

При этом Европейский Союз должен сделать только так, чтобы газопровод соответствовал европейским правилам. Европейская комиссия по-прежнему выступает против строительства нового газопровода из России в Германию. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Нам не нужен «Северный поток-2», но он действительно существует. Тем не менее, Еврокомиссия должна обеспечить использование «Северного потока-2» согласно правилам ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС, — отметил он.



По словам вице-президента ЕК, правила Евросоюза предусматривают, что трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.

Напомним, оператор газотранспортных систем Украины подготовился на случай запуска российского газопровода «Северный поток-2» и разработал ряд сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины.