Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Северный поток-2» не нужен Европе. Фото:

Nord Stream 2 не нужен Европе — вице-президент Еврокомиссии

14 мар 2021, 16:34
999

Новый газопровод «Северный поток-2» не нужен Европе.

При этом Европейский Союз должен сделать только так, чтобы газопровод соответствовал европейским правилам. Европейская комиссия по-прежнему выступает против строительства нового газопровода из России в Германию. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Нам не нужен «Северный поток-2», но он действительно существует. Тем не менее, Еврокомиссия должна обеспечить использование «Северного потока-2» согласно правилам ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС, — отметил он.


По словам вице-президента ЕК, правила Евросоюза предусматривают, что трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.

Напомним, оператор газотранспортных систем Украины подготовился на случай запуска российского газопровода «Северный поток-2» и разработал ряд сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров