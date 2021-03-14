Названі дві найгірші речі у житті Трампа. Фото: Трамп

https://racurs.ua/ua/n151706-nazvani-dvi-naygirshi-rechi-u-jytti-trampa.html

Ракурс

Блокування колишнього президента США Дональда Трампа в Twitter засмутило його більше, ніж програш на президентських виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Також екс-главу держави дуже засмутила відмова Асоціації професійних гравців гольфу США (PGA of America) проводити турнір PGA Championship на його полі в Бедмінстері у штаті Нью-Джерсі. Про це заявила племінниця політика Мері виданню Business Insider.

Я думаю, що заборона на доступ до Twitter і заборона PGA на проведення турнірів на його полях для гольфу — це, ймовірно, найгірші речі, які трапилися з ним за останні чотири роки. Як він справляється без Twitter? Тому що навіть він повинен розуміти, що люди насправді не звертають на нього уваги як раніше, — зазначила вона.



Як відомо, Мері Трамп — донька покійного брата Дональда Трампа Фреда. Її книгу «Занадто багато і завжди недостатньо: як моя сім’я створила найнебезпечнішу в світі людину» про колишнього президента опублікували влітку 2020 року.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп вимагає від Республіканської партії перестати використовувати його ім’я у електронних розсилках та сувенірах для збору коштів на діяльність політсили.