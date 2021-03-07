Дональд Трамп вимагає від Республіканської партії перестати використовувати його ім’я у розсилках та сувенірах, фото: The Arkansas Democrat-Gazette

https://racurs.ua/ua/n151397-tramp-vymagaie-perestaty-vykorystovuvaty-yogo-im-ya-na-suvenirah-zmi.html

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Дональд Трамп, колишній президент США, вимагає від Республіканської партії перестати використовувати його ім’я у електронних розсилках та сувенірах для збору коштів на діяльність політсили.

Відповідні претензії адвокати Трампа розіслали трьом організаціям Республіканської партії, повідомляє Politico.

Листи були надіслані до Республіканського національного комітету, Національного республіканського комітету Конгресу та Національного республіканського комітету Сенату — підрозділів партії, на які, зокрема, покладено завдання збирати гроші на наступні вибори.

З того часу, як Трамп залишив свою посаду, ці організації неодноразово посилалися на нього в електронних листах з проханням пожертв, сподіваючись використати популярність екс-президента в процесі підготовки до спроби повернути контроль над обома палатами Конгресу на виборах 2022 року.

За інформацією агентства Reuters, Трампу не сподобалося, що ці організації підтримали республіканців, які у 2021 році голосували за його імпічмент.

Президент Трамп зберігає прихильність Республіканській партії і виборам консерваторів, які дотримуються принципів «Америка на першому місці», але це не дає нікому — ні друзям, ні ворогам — права використовувати його особу без явного дозволу, — зазначив виданню Politico один із радників екс-президента США.

Нагадаємо, друга спроба імпічменту Трампа провалилася 14 лютого.