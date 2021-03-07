Дональд Трамп требует от Республиканской партии перестать использовать его имя в рассылках и сувенирах, фото: The Arkansas Democrat-Gazette

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Дональд Трамп, бывший президент США, требует от Республиканской партии перестать использовать его имя в электронных рассылках и сувенирах для сбора средств на деятельность политсилы.

Соответствующие претензии адвокаты Трампа разослали трем организациям Республиканской партии, сообщает Politico.

Письма были отправлены в Республиканский национальный комитет, Национальный республиканский комитет Конгресса и Национальный республиканский комитет Сената — подразделений партии, на которые, в частности, возложена задача собирать деньги на следующие выборы.

С тех пор, как Трамп покинул свой пост, эти организации неоднократно ссылались на него в электронных письмах с просьбой пожертвований, надеясь использовать популярность экс-президента в процессе подготовки к попытке вернуть контроль над обеими палатами Конгресса на выборах 2022 года.

По информации агентства Reuters, Трампу не понравилось, что эти организации поддержали республиканцев, которые в 2021 году голосовали за его импичмент.

Президент Трамп сохраняет приверженность Республиканской партии и выборам консерваторов, которые придерживаются принципов «Америка на первом месте», но это не дает никому — ни друзьям, ни врагам — права использовать его лицо без явного разрешения, — отметил изданию Politico один из советников экс -президента США.

Напомним, вторая попытка импичмента Трампа провалилась 14 февраля.