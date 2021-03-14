Биткоин. Фото: Istock

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Ракурс

Bitcoin (Биткоин), известная криптовалюта, достигла рекордной отметки в 61 тыс. долл. за один биткоин. Капитализация валюты превысила 1,13 трлн дол.

Причины продолжающегося роста криптовалюты объяснили аналитики. Об этом стало известно из данных криптовалютной биржи Coindesk.





Одной из причин текущего роста стоимости биткоина была безудержная денежная эмиссия центральных банков США и Евросоюза и, как следствие, избыточная ликвидность. Однако то же верно и для традиционных активов.

Несмотря на обвалившиеся ВВП и на увеличившуюся безработицу в США, индексы акций показали более чем уверенный рост. Но основная причина увеличения стоимости биткоина в том, что институциональные инвесторы один за другим начали признавать биткоин реальным активом, стали в него вкладываться — и именно это послужило основным фактором взрывного роста его цены.





Согласно прогнозам, цена биткоина может дорасти до 400 тыс. долл. за один биткоин. Отмечается, что в будущем биткоин станет похож на низкорисковые инструменты вроде облигаций и войдет в рекомендованный портфель инвесторов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в субботу, 13 марта, биткоин подорожал более 59 тыс. долл. В один момент цифровая валюта выросла в цене до 59 тыс. 749 долл. — нового исторического максимума.