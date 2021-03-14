Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Биткоин. Фото: Istock

Bitcoin вновь бьет все рекорды — что говорят аналитики (ИНФОГРАФИКА)

14 мар 2021, 08:19
999

Bitcoin (Биткоин), известная криптовалюта, достигла рекордной отметки в 61 тыс. долл. за один биткоин. Капитализация валюты превысила 1,13 трлн дол.

Причины продолжающегося роста криптовалюты объяснили аналитики. Об этом стало известно из данных криптовалютной биржи Coindesk.

Курс биткоина на сегодня. Инфографика: CoinDesk

Одной из причин текущего роста стоимости биткоина была безудержная денежная эмиссия центральных банков США и Евросоюза и, как следствие, избыточная ликвидность. Однако то же верно и для традиционных активов.

Несмотря на обвалившиеся ВВП и на увеличившуюся безработицу в США, индексы акций показали более чем уверенный рост. Но основная причина увеличения стоимости биткоина в том, что институциональные инвесторы один за другим начали признавать биткоин реальным активом, стали в него вкладываться — и именно это послужило основным фактором взрывного роста его цены.

Курс биткоина на сегодня. Инфографика: CoinDesk


Согласно прогнозам, цена биткоина может дорасти до 400 тыс. долл. за один биткоин. Отмечается, что в будущем биткоин станет похож на низкорисковые инструменты вроде облигаций и войдет в рекомендованный портфель инвесторов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в субботу, 13 марта, биткоин подорожал более 59 тыс. долл. В один момент цифровая валюта выросла в цене до 59 тыс. 749 долл. — нового исторического максимума.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров