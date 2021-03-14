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Ракурс
Курс біткоїну. Фото: Istock

Bitcoin знову б'є всі рекорди — що говорять аналітики (ІНФОГРАФІКА)

14 бер 2021, 08:19
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Bitcoin (біткоїн), відома криптовалюта, досягла рекордної позначки в 61 тис. дол. за один біткоїн. Капіталізація валюти перевищила 1,13 трлн дол.

Причини безперервного зростання криптовалюти розкрили аналітики. Про це стало відомо з даних криптовалютної біржі Coindesk.

Курс біткоїна на сьогодні. Інфографіка: CoinDeskОднією з причин поточного зростання вартості біткоїну була нестримна грошова емісія центральних банків США та Євросоюзу і, як наслідок, надлишкова ліквідність. Однак те саме вірно і для традиційних активів.


Попри обвал ВВП і збільшення безробіття в США, індекси акцій показали більш ніж впевнене зростання. Але основна причина збільшення вартості біткоїну в тому, що інституційні інвестори один за одним почали визнавати біткоїн реальним активом, почали в нього вкладатися — і саме це послугувало основним чинником вибухового зростання його ціни.

Курс біткоїна. Інфографіка: CoinDeskЗгідно з прогнозами, ціна біткоїну може дорости до 400 тис. дол. за один біткоїн. Зазначається, що в майбутньому біткоїни стануть схожими на низькоризикові інструменти на зразок облігацій і увійдуть у рекомендований портфель інвесторів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в суботу, 13 березня, біткоїн подорожчав до 59 тис. дол. В один момент цифрова валюта виросла в ціні до 59 тис. 749 дол. — нового історичного максимуму.

Джерело: Ракурс


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