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Электромобили Tesla теперь можно приобрести за биткоины, фото: «Википедия»

Tesla за биткоины теперь продает Илон Маск

24 мар 2021, 12:09
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Электромобили Tesla начали продавать за биткоины — наиболее известную криптовалюта в мире.

Об этом в своем аккаунте в соцсети Твиттер сообщил гендиректор компании Tesla Илон Маск.

Сейчас такой вариант оплаты доступен только в США, однако Маск обещает, что до конца года покупать электромобили по биткоины смогут и жители других стран мира.

Впрочем, ряд подписчиков Маска в Твиттере пока жалуются, что даже для США на сайте Tesla пока почему-то отсутствует возможность выбрать оплату биткоинами. Другие уже похвастались успешно проведенной оплатой.

Также пока Tesla продает за биткоины только автомобили. Аксессуары для авто и другие товары, представленные на сайте компании, за криптовалюту пока не продают.

Биткоины, выплаченные «Тесле», будут сохранены как биткоины, а не конвертированы в фиатную валюту, — заверил Маск.


Стоит добавить, что на фоне этой новости курс биткоина снова вырос, достигнув 56,2 тыс. долл. США.

Напомним, в феврале стало известно, что Tesla приобрела биткоины на сумму 1,5 млрд долл. США.

Источник: Ракурс


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