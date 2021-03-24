Tesla за біткоїни тепер продає Ілон Маск

Електромобілі Tesla тепер можна придбати за біткоїни, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n152192-tesla-za-bitkoyiny-teper-prodaie-ilon-mask.html

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Електромобілі Tesla почали продавати за біткоїни — найбільш відому криптовалюту у світі.

Про це у своєму акаунті в соцмережі Твіттер повідомив гендиректор компанії Tesla Ілон Маск.

Наразі такий варіант оплати доступний лише у США, проте Маск обіцяє, що до кінця року купувати електромобілі за біткоїни зможуть і жителі інших країн світу.

Втім, низка підписників Маска у Твіттері наразі скаржаться, що навіть для США на сайті Tesla наразі чомусь відсутня можливість вибрати оплату біткоїнами. Інші вже похвалилися успішно проведеною оплатою.

Також наразі Tesla продає за біткоїни лише автомобілі. Аксесуари для авто та інші товари, представлені на сайті компанії, за криптовалюту поки не продають.

Біткоїни, виплачені «Теслі», будуть збережені як біткоїни, а не конвертовані у фіатну валюту, — запевнив Маск.



Варто додати, що на тлі цієї новини курс біткоїна знову виріс, сягнувши 56,2 тис. дол. США.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Tesla придбала біткоїнів на суму 1,5 млрд дол. США.