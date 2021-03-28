Біткоїну спрогнозували зростання до 400 тис. дол. Фото: cnews.ru

https://racurs.ua/ua/n152399-bitkoyinu-sprognozuvaly-zrostannya-do-400-tys-dol-za-monetu-infografika.html

Ракурс

Криптовалюта Bitcoin (біткоін) до кінця року може різко зрости.

У найближчі дев’ять місяців вартість однієї монети біткоїна може дорсягти 400 тис. дол. Такі висновки зробив стратег видання Bloomberg Майк Макглоун, порівнявши поточне положення на ринку з ситуацією в 2013 і 2017 роках, коли курс найпопулярнішої криптовалюти досягав піків. Про це експерт написав на власній сторінці у Twitter.

Біткоїн трансформується у захисний низькоризиковий актив на шляху до того, щоб стати глобальним цифровим резервним активом, — наголосив він.

Макглоун упевнений, що 2021 рік став переломним для біткоїна, що дозволить криптовалюті перетворитися у безризиковий актив.

За даними ресурсу Coindesk, станом на сьогодні, 28 березня, біткоїн торгується на рівні 55 тис. 444 дол. за монету. Два тижні тому ця криптовалюта встановила історичний максимум вартості в 61,8 тис. дол., а капіталізація біткоїна вже перевищує 1 трлн дол.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки електромобілі Tesla почали продавати за біткоїни. Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск пообіцяв, що до кінця року купувати електромобілі за біткоїни зможуть і жителі інших країн світу.