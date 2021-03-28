Нові санкції проти Росії пообіцяли у Вашингтоні. Фото: slovoidilo.ua

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Нові санкції проти Російської Федерації обіцяють у Сполучених Штатах Америки.

США мають намір розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для США, так і для альянсу НАТО. Для цього буде вибрано конкретний час. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю телеканалу CNN.

За його словами, у Вашингтоні бачать різні приклади російської агресії — хакерські атаки, втручання у вибори, застосування хімічної зброї того. За свої дії Москва заплатить, упевнений Блінкен. При цьому посадовець відмовився повідомити конкретні деталі.

Також держсек зазначив, що США донесли до влади Німеччини свою позицію щодо російського газогону «Північний потік-2», який будують в обхід України. У разі продовження будівництва санкції будуть посилені.

Нагадаємо, у березні прес-секретар адміністрації президента США Джо Байдена Джен Псакі заявила, що відносини США та Росії кардинально зміняться за чинного президента у порівнянні з політикою його попередника Дональда Трампа. У Білому домі пообіцяли, що Росія «заплатить певну ціну» за спроби втрутитися в американські вибори, після того як розвідка США підтвердила факт втручання.