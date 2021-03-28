Лидера довыборов в Раду на Прикарпатье назвал экзит-полл. Фото: ЦВК

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Ракурс

На довыборах в Верховную Раду на округе № 87 лидируют два кандидата.

Александр Шевченко от партии «За будущее» идет первым номером, но ему на пятки наступает представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский. Шевченко опережает соперника менее чем на один процент. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола группы «Рейтинг».

Отмечается, что по состоянию на 18.00 за Шевченко проголосовали 32,4% избирателей, а за Кошулинского отдали 31,6% голосов. Украинский богатырь Василий Вирастюк, который баллотировался от «Слуги народа» на третьей позиции — 29,4%. Другие кандидаты набрали три и менее процентов голосов пришедших на выборы.

Во время экзит-пола опросили 3 тыс. 892 человека на 50 избирательных участках округа. Погрешность составляет 1,8%.

Тем временем партия «Слуга народа» заявляет о победе своего кандидата на Прикарпатье.

На довыборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области, по данным экзит-полла «Слуги Народа», побеждает Василий Вирастюк, — отметила пресс-служба политсилы в Telegram.

Напомним, 28 марта состоялись довыборы в Верховную Раду в округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область). По состоянию на 16.00 на промежуточных выборах в Верховную Раду проголосовали более 16% избирателей на Донетчине и более 23% — на Прикарпатье.

Наблюдатели заявляли о нарушениях — недостаточное количество урн и кабин для голосования, работа с опозданием и без протокола. Также на некоторых участках не соблюдали масочный режим.