Від Донеччини в Раду заходить організатор «референдуму ДНР», фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n152410-vid-donechchyny-v-radu-zahodyt-organizator-referendumu-dnr-dani-cvk.html

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Позачергові вибори народних депутатів відбулися 28 березня у двох мажоритарних округах — на Івано-Франківщині і на Донеччині. У донбаському окрузі № 50, за попередніми даними, впевнено перемагає міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

Після обробки 84,82% бюлетенів перемагає мер, якого висунула партія «Порядок». У нього майже 66% голосів.

Серед 19 претендентів на Донеччині була дитяча лікарка Юлія Кузьменко, яка не змогла агітувати особисто, бо перебуває під домашнім арештом у справі Шеремета та кандидат від партії Шарія, яку Мін’юст хоче заборонити.

Кандидат від «Партія Шарія» адвокат Валентин Рибін посідає друге місце з 13,2%. Третє місце у кандидата від партії «Євросолідарність» Кузьменко. На четвертому місці — відома антимайданівка Шилова. Лише на п’ятому поки — кандидат від «Слуги народу» Андрій Бондаренко, голова Покровської райдержадміністрації.

Ці дані підтверджують й результати екзитполу, які показав місцевий телеканал. З великою перевагою там перемагає мер Добропілля Аксьонов. Він набирає 65% голосів.

Аксьонова активісти та ЗМІ звинувачували в причетності до референдуму про відокремлення Донбасу, незаконних відвідинах окупованого Криму та отриманні російського паспорта. Він усе заперечує.

Блогер Денис Казанський написав, що у 2014 році Аксьонов організовував «референдум ДНР» у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою.

На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував «референдум», та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і «не дали їм проголосувати», — написав блогер у Фейсбук і опублікував скрін буцімто російського паспорта мера.

Казанський пише, що бойовиків у Добропіллі та Новодонецькому не було — місто майже одразу взяли під контроль місцеві прихильники України, а потім підтягнулися добробати та військові. Після початку війни Аксьонов начебто втік до окупованого Криму та отримав там російський паспорт (це підтверджується інформацією базі даних Федеральної податкової служби РФ).

У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. На всі запитання щодо організації незаконного референдуму відповідав: «Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? Це ж було просто соцопитування».

У 2018 році Аксьонова затримали правоохоронці по справі щодо корупції. Після цього Аксьонов втік з країни і був оголошений у розшук. Пізніше повернувся, а свою відсутність пояснив лікуванням.