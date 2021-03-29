Ветерана АТО викрали та вбили у Києві. Фото: НПУ

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Викрадення та вбивство громадського активіста й добровольця сталося в Києві.

У столиці затримали трьох осіб, причетних до злочину. Їм повідомили про підозру у вчинені правопорушення за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють мотив злочину та можливих співучасників. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що ввечері 24 березня підозрювані були у квартирі потерпілого в Печерському районі столиці. Чоловіка силоміць утримували та били. Згодом напівпритомного 37-річного активіста силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Чоловіка вбили і сховали його тіло у закинутій канаві в Київській області. Тіло загиблого знайшли вчора, 28 березня.

Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, — зазначили в прокуратурі.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук на власній сторінці у Facebook написав, що убитий — ветеран антитерористичної операції на Донбасі Олександр Мандич.

Нагадаємо, 7 березня на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці знайшли мертвою інспектора кіберполіції Святославу Петрову. Убивця завдав жінці 40 ножових поранень.