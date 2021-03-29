Пенсії в Україні. Фото: http://www.visnuk.com.ua/

https://racurs.ua/ua/n152412-7-tys-pensiyi-v-kabmini-nazvaly-resurs-zbilshennya-vyplat.html

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Збільшити пенсії в Україні до 7 тис. грн можна за допомогою накопичувальної системи, заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Ми на цифрах показали, що було б, якби ми запровадили другий рівень і навели порядок у солідарній системі. При сьогоднішніх зарплатах, при мінімальній дохідності, людина змогла б отримувати з двох джерел — солідарного та накопичувального рівнів — 7 тис. грн. Це середня виплата, — сказала вона в інтерв’ю видання «РБК-Україна».

Відповідний план Міністерство соціальної політики показало президенту Зеленському.

Ми показали президенту, що у накопичувальній системі у людини за 35 років, якби вона відкладала по 600 грн, було б півмільйона гривень на рахунку, і це давало б можливість отримувати виплати протягом 15 років у середньому по 3 тис. 200 грн. Додати середню пенсію з солідарної системи — 3 тис. 500 грн — виходить близько 7 тис. Це, звісно, у цінах сьогоднішнього дня. Ми взяли для розрахунків річну дохідність у 3% вище інфляції (0,25% в місяць) — це реальний рівень, — зазначила Лазебна.

За її словами, у 2007 році під час економічного зростання потрібно було вирішувати питання, яка модель накопичувального рівня має бути застосована в Україні.

16 років прописану у законі норму, що в Україні має бути три стовпи пенсійної системи, один з яких — обов’язкова накопичувальна, так і не реалізували. А сьогодні, коли непрості часи, і коли невідомо, в яку рецесію увійде економіка, в Україні вже не можна зволікати з впровадженням накопичувальної системи, альтернативи немає, потрібно об'єднуватися, продумувати кожний крок і приймати закон, — підкреслила міністр соцполітики.

Також вона розповіла, що 30% активного населення взагалі не бере участі у страхуванні.

Тривалість життя людей зростає, народжуваність знижується, солідарна пенсійна система нестійка — адже мінімальний страховий внесок (1 тис. 130 грн) покриває лише на 63% мінімальну пенсійну виплату, а близько 30% економічно активного населення взагалі не бере участі у страхуванні. І в цих умовах інших механізмів немає. Або накопичувальна система, або збільшення пенсійного віку, щоб зменшувати співвідношення пенсіонерів до працюючих, або збільшувати єдиний соціальний внесок, або не підвищувати пенсії, — сказала Лазебна.

Підвищення пенсійного віку дасть лише тимчасовий ефект, оскільки українці — старіюча нація, підкреслила міністр.

Звичайно, потрібно піднімати економіку, створювати сприятливий бізнес-клімат, впроваджувати заходи детінізації, але ефективно впроваджена накопичувальна пенсійна система тільки посилить ефект від цих заходів, — підсумувала вона.

Нагадаємо, індексація пенсій в Україні у 2021 році відбувається з 1 березня з коефіцієнтом 1,11. Вона торкнеться 8 млн осіб. Проте не всі пенсіонери отримають додаткові виплати.