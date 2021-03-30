Причину найнебезпечнішого типу раку виявили вчені. Фото: Високий Замок

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Чому виникає рак — це питання продовжують вивчати дослідники. Австралійські вчені виявили ген, який відповідає за розвиток найбільш агресивного і небезпечного різновиду раку грудей з катастрофічно низьким виживанням.

Ріст гормоночутливої ​​ракової пухлини молочної залози залежить від присутності таких гормонів як прогестерон і естроген, пише Scimex.org

Цей різновид раку зазвичай чутливий до гормональної терапії, проте невеликий відсоток пацієнтів страждає від особливого типу естроген-рецептор-позитивного (ER +) раку, який є найбільш смертоносним з усіх видів раку молочної залози.

Метастази часто проникають в лімфатичні вузли й поширюються на весь організм, що є причиною смерті половини хворих цим раком.

Дослідники вивчили 119 зразків раку молочної залози. Виявилося, що IntClust2 характеризується значною ампліфікацією (тобто, утворюються додаткові копії) ділянки ДНК в хромосомі 11, де знаходиться ген AAMDC.

Коли вчені знизили рівень AAMDC в клітинах раку грудей у ​​мишей, велика кількість злоякісних клітин піддалася програмованій клітинній смерті. Гормональне лікування позбавляє рак гормонів, які він використовує для росту, але додаткові копії AAMDC можуть захистити рак від терапії.

У результаті пухлини здатні підтримувати ріст в умовах метаболічного стресу. Ампліфікація AAMDC спостерігається також і в деяких інших типах раку (яєчників, простати й легенів), що може бути причиною їх несприйнятливості до лікування.

Нагадаємо, вчені намагаються вилікувати рак за допомогою нового методу. Дослідники створили клітини, які посилають у потенційне місце поширення раку. Клітини мають «попередити» органи про розвиток хвороби, щоб ті могли захиститися від неї