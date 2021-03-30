Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые. Фото: Високий Замок

https://racurs.ua/n152482-prichinu-samogo-opasnogo-tipa-raka-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Почему возникает рак — этот вопрос продолжают изучать исследователи. Австралийские ученые обнаружили ген, который отвечает за развитие наиболее агрессивной и опасной разновидности рака груди с катастрофически низкой выживаемостью.

Рост гормоночувствительной раковой опухоли молочной железы зависит от присутствия таких гормонов, как прогестерон и эстроген, пишет Scimex.org

Эта разновидность рака обычно чувствительна к гормональной терапии, однако небольшая доля пациентов страдает от особого типа эстроген-рецептор-положительного (ER+) рака, который является самым смертоносным из всех видов рака молочной железы.

Метастазы часто проникают в лимфатические узлы и распространяются на весь организм, что является причиной гибели половины заболевших этим раком женщин.

Исследователи изучили 119 образцов рака молочной железы. Оказалось, что IntClust2 характеризуется значительной амплификацией (то есть, образуются дополнительные копии) участка ДНК в хромосоме 11, где находится ген AAMDC.

Когда ученые снизили уровень AAMDC в клетках рака груди у мышей, большое число злокачественных клеток подверглось программируемой клеточной гибели. Гормональное лечение лишает рак гормонов, которые он использует для роста, но дополнительные копии AAMDC могут защитить рак от терапии.

В результате опухоли способны поддерживать рост в условиях метаболического стресса. Амплификация AAMDC наблюдается также и в некоторых других типах рака (яичников, простаты и легких), что может быть причиной их невосприимчивости к лечению.

Напомним, ученые пытаются вылечить рак с помощью нового метода. Исследователи создали клетки, которые посылают в потенциальное место распространения рака. Клетки должны «предупредить» органы о развитии болезни, чтобы те могли защититься от нее.