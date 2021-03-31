Посольство РФ замінували в Києві — працюють вибухотехніки

Замінування. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152576-posolstvo-rf-zaminuvaly-v-kyievi-pracuut-vybuhotehniky.html

Ракурс

Замінування в Києві в середу, 31 березня, перевіряють працівники столичної поліції, вибухотехніки та кінологи.

На гарячу лінію надійшов анонімний дзвінок, у якому повідомили про замінування посольства Росії, Київського апеляційного суду та житлового комплексу Time. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Дійсно, є повідомлення про мінування цих об'єктів. Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи управлінь поліції, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками, — розповіли в поліції.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський підписав закон України № 1292-ІХ «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Після його опублікування посилиться відповідальність для псевдомінерів.

За неправдиве повідомлення про мінування об'єктів критичної інфраструктури або будівель органів державної влади, медичних і освітніх установ буде передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років із конфіскацією майна або без.