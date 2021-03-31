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Ракурс
Минирование. Фото: Фокус

Посольство РФ заминировали в Киеве — работают взрывотехники

31 мар 2021, 18:34
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Минирование в Киеве в среду, 31 марта, проверяют работники столичной полиции, взрывотехники и кинологи.

На горячую линию поступил анонимный звонок, в котором сообщили о заминировании посольства России, Киевского апелляционного суда и жилого комплекса Time. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Действительно, есть сообщение о минировании этих объектов. Сейчас на местах работают следственно-оперативные группы управлений полиции, взрывотехники и кинологи со служебными собаками, — рассказали в полиции.


Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский подписал закон Украины № 1292-их «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан». После его опубликования усилится ответственность для псевдоминеров.

За ложное сообщение о минировании объектов критической инфраструктуры или зданий органов государственной власти, медицинских и образовательных учреждений будет предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без.

Источник: Ракурс


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