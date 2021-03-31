Навальный объявил голодовку в колонии

Алексей Навальный, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/n152575-navalnyy-obyavil-golodovku-v-kolonii.html

Ракурс

Алексей Навальный, известный российский оппозиционер и видеоблоггер, объявил голодовку.

Навальный, который сейчас находится в колонии в российском городе Покрове, требует допустить к нему врача из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

По словам Навального, в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья — боль в спине, которая его мучила, перешла в ногу.

Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает, — отметил он.

Вместо оказания медпомощи, отмечает Навальный, его пытают лишением сна (будят по восемь раз за ночь).

Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами, — отметил он.



Напомним, Навальный недавно сообщал, что боится потерять в тюрьме ногу, однако на его жалобы на здоровье в колонии не реагируют.