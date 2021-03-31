Медведчук. Фото: РБК

https://racurs.ua/n152574-sostoyanie-medvedchuka-vyroslo-vdvoe-za-2020-god-rassledovanie-video.html

Ракурс

Виктор Медведчук, народный депутат и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», резко разбогател за прошлый год.

Денежные активы Виктора Медведчука и его семьи в 2020 году выросли вдвое. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».





Согласно информации из деклараций Медведчука, в 2019 году денежные активы семьи нардепа составили более 7 млн евро, а в 2020 году — вдвое больше — 14,4 млн евро. Также известно, что в 2019 году семья Медведчука хранила деньги преимущественно в евро и гривнах, а уже в 2020 году основной валютой для хранения средств стал российский рубль.

Выяснилось, что сейчас самая большая сумма денег Медведчука сохраняется на счету его жены, Оксаны Марченко, в белорусском «Абсолютбанке» в российских рублях — более 784 млн рублей (почти 9,5 млн евро).

Также Медведчук убрал свою жену из перечня владельцев российского микропредприятия «Основы инвестиций» и финансовой компании «Тренд Оптима». Также из списка подконтрольных ему компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

В то же время жена Медведчука стала обладательницей еще двух компаний в России, связанных с нефтяным бизнесом — ООО «Югтранс-НЗНП2 (компания-перевозчик) и ООО» НЗНП Инжиниринг «(строительная фирма).

Напомним, ранее мы сообщали, что трем представителям общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука сообщили о подозрении в организации незаконного «референдума» в Крыму. По данным следствия, представители Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор-Право народа», который до 2016 года назывался «Украинский выбор», способствовали оккупации Крымского полуострова.