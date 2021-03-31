Медведчук. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n152574-statky-medvedchuka-pidskochyly-vdvichi-za-2020-rik-rozsliduvannya-video.html

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Віктор Медведчук, народний депутат та один із лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя», різко побагатшав за минулий рік.

Грошові активи Віктора Медведчука та його родини у 2020 році зросли вдвічі. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».

Згідно з інформацією з декларацій Медведчука, у 2019 році грошові активи родини нардепа склали понад 7 млн євро, а у 2020 році — удвічі більше — 14,4 млн євро. Також відомо, що у 2019 році родина Медведчука зберігала гроші переважно у євро і гривнях, а вже у 2020 році основною валютою для зберігання коштів став російський рубль.

З’ясувалося, що наразі найбільша сума грошей Медведчука зберігається на рахунку його дружини, Оксани Марченко, у білоруському «Абсолютбанку» в російських рублях — понад 784 млн рублів (майже 9,5 млн євро).

Також Медведчук прибрав свою дружину з переліку власників російського мікропідприємства «Основы инвестиций» і фінансової компанії «Тренд Оптима». Також зі списку підконтрольних йому компаній зникли Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) та Protogems Investments Ltd (Кіпр).

Натомість дружина Медведчука стала власницею ще двох компаній у Росії, пов’язаних із нафтовим бізнесом — ООО «Югтранс-НЗНП2 (компанія-перевізник) й ООО «НЗНП Инжиниринг» (будівельна фірма).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що трьом представникам громадського руху «Український вибір» Віктора Медведчука повідомили про підозру в організації незаконного «референдуму» в Криму. За даними слідства, представники Всеукраїнського громадського руху «Український вибір-Право народу», який до 2016 року мав назву «Український вибір», сприяли окупації Кримського півострову.