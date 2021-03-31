Володимир Зеленський, фото: «Інформатор»

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, оприлюднив свою декларацію за 2020 рік.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що доходи Зеленського та його родини за 2020 рік, згідно з декларацією, склали 22 млн 747 тис. 791 грн, з них від продажу нерухомого майна та земельної ділянки в Іванковичах родина Зеленських отримала 13 млн 470 тис. 600 грн.

За цей час Зеленський одержав зарплату на загальну суму 336 тис. грн та одержав роялті на суму 4 млн 633 тис. 832 грн.

Доходи родини Зеленського від надання майна в оренду на території України склали 2 млн 673 тис. 730 грн. Родина Зеленського отримала відсотки за депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики на суму 442 тис. 109 грн.

Дружина президента Олена Зеленська отримала у 2020 році зарплату та роялті на загальну суму 953 тис. 900 грн.

Загальна сума доходів родини Зеленського у 2020 році, за винятком продажу нерухомості, склала 9 млн 73 тис. 553 грн.

Також Зеленський задекларував новий об'єкт нерухомості — державну дачу на правах користування.

Крім того, у 2020 році на його ім’я були зареєстровані ще 13 торговельних марок в Україні та дві за кордоном.

Реєстрація торговельних марок розпочалася задовго до його обрання на пост президента, — наголошують в Офісі президента.



До бюджету родина Зеленського за рік сплатила податків на суму 1 млн 800 тис. грн.

Нагадаємо, народний депутат із фракції «За майбутнє" Ігор Палиця у декларації за 2020 рік не задекларував бізнес і майно, яке належить його колишній дружині та дітям.