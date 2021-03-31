Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Депутат ОПЗЖ задекларував африканського лева як рухоме майно. Фото: Інстаграм

Депутат ОПЗЖ задекларував африканського лева як рухоме майно (ФОТО)

31 бер 2021, 14:41
999

Саїд Джавід, депутат Харківської міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя», задекларував живого африканського лева у розділі «Рухоме майно».

Як зазначено в декларації депутата за 2020 рік, «лева африканського чипованого» він придбав у травні 2017 року, але вартість не уточнюється.

Крім того, у власності Джавіда є кілька квартир і будинок на 1043,4 кв. м, а також земельні ділянки. Їздить він на Bentley Continental 2006 року випуску, але за декларацією він йому не належить.

Як дохід депутат вказав:


  • 60 тис. грн — від надання в оренду майна;
  • 288,9 тис. грн — від надання в оренду майна ТОВ «Вайн Хантерс»;
  • 228,9 тис. грн — від відчуження рухомого майна.

Також Саїд Джавід зберігає 2,5 млн грн готівкою. Депутат володіє 70% акцій ТОВ «Євро мед», 50% ТОВ «Європартнер Фінанс» і керує громадською організацією «Союз афганців України».

Раніше ми повідомляли, що речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік та нове авто Suzuki.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів