Депутат ОПЗЖ задекларував африканського лева як рухоме майно. Фото: Інстаграм

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Ракурс

Саїд Джавід, депутат Харківської міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя», задекларував живого африканського лева у розділі «Рухоме майно».

Як зазначено в декларації депутата за 2020 рік, «лева африканського чипованого» він придбав у травні 2017 року, але вартість не уточнюється.

Крім того, у власності Джавіда є кілька квартир і будинок на 1043,4 кв. м, а також земельні ділянки. Їздить він на Bentley Continental 2006 року випуску, але за декларацією він йому не належить.

Як дохід депутат вказав:

60 тис. грн — від надання в оренду майна;

288,9 тис. грн — від надання в оренду майна ТОВ «Вайн Хантерс»;

228,9 тис. грн — від відчуження рухомого майна.

Також Саїд Джавід зберігає 2,5 млн грн готівкою. Депутат володіє 70% акцій ТОВ «Євро мед», 50% ТОВ «Європартнер Фінанс» і керує громадською організацією «Союз афганців України».

Раніше ми повідомляли, що речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель задекларувала 684 тис. грн заробітної плати за 2020 рік та нове авто Suzuki.