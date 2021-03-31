Депутат ОПЗЖ задекларировал африканского льва как движимое имущество (ФОТО)https://racurs.ua/n152554-deputat-opzj-zadeklariroval-afrikanskogo-lva-kak-dvijimoe-imuschestvo-foto.htmlРакурс
Саид Джавид, депутат Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», задекларировал живого африканского льва в разделе «Движимое имущество».
Как указано в декларации депутата за 2020 год, «льва африканского чипированного» он приобрел в мае 2017 года, однако стоимость не уточняется.
Кроме того, в собственности Джавида есть несколько квартир и дом на 1043,4 кв. м, а также земельные участки. Ездит он на Bentley Continental 2006 года выпуска, но по декларации он ему не принадлежит.
В качестве дохода депутат указал:
- 60 тыс. грн — от предоставления в аренду имущества;
- 288,9 тыс. грн — от предоставления в аренду имущества ООО «Вайн Хантерс»;
- 228,9 тыс. грн — от отчуждения движимого имущества.
Также Саид Джавид хранит 2,5 млн грн наличными. Депутат владеет 70% акций ООО «Евро мед», 50% ООО «Европартнер Финанс» и руководит общественной организацией «Союз афганцев Украины».
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