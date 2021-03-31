Соратник Коломойского забыл указать семейный бизнес в декларации

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Ракурс

Игорь Палица, народный депутат из фракции «За будущее», не задекларировал бизнес и имущество, которое принадлежит его бывшей жене и детям. В своей декларации за 2020 год парламентарий указал подаренную отцом квартиру стоимостью 2,7 млн грн и 21,35 млн грн наличных сбережений.

Ежегодная декларация об имуществе и доходах Палицы 28 марта появилась в Едином государственном реестре деклараций.

Среди членов семьи политик указал только дочь Марию Палицу. Однако она не имеет в собственности никакого имущества или бизнеса. Нардеп отметил, что арендует квартиру площадью 626,80 кв. м в Киеве у своей экс-супруги Оксаны Палицы. Ранее «Схемы» сообщали, что это жилье расположено в элитной многоэтажке, где до избрания президентом жил Владимир Зеленский.

У Оксаны Палицы нардеп арендует пять паркомест в Киеве. Кроме этого, Палица имеет арендованные офисы в Киеве и Луцке. Также он задекларировал квартиру в Луцке площадью 423,1 кв. м стоимостью 2,7 млн грн.

В то же время в декларации соратника Коломойского отсутствуют упоминания о транспортных средствах.

В прошлом году нардеп получил более 380 тыс. грн заработной платы за работу в Верховной Раде. На его счету в «ПриватБанке» находится свыше 1 млн грн, в «Айбокс Банка» — 1 грн.

В 2020 году Палица заплатил более 161 тыс. грн — за обучение детей в Швейцарии и более 304 тыс. грн — за обучение в Украине.

Напомним, в сентябре прошлого года в интервью УП Палица рассказал, что его экс-супруга и дочь возвращаются жить в Украину. Он также пообещал задекларировать все имущество и бизнес, зарегистрированный на членов его семьи. В том числе акции «Буковеля», нефтяные акции, гостиницы в Австрии и Одессе Palace Del Mar.