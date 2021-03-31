Покушение на убийство заместителя мэра Черкасс произошло летом 2020 года, фото: «Новости Хабаровска»

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Досудебное расследование покушения на убийство заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара завершило Государственное бюро расследований (ГБР).

По информации следствия, организатором покушения на почве личных неприязненных отношений, которые сложились в результате разногласий взглядов на управленческие процессы в органах самоуправления города, стал один из депутатов Черкасского горсовета. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Для реализации своего замысла депутат попросил знакомого найти исполнителя, за что пообещал 1,5 тыс. долл. США.

Заказчик настаивал на том, что убийство должно быть совершено с особой жестокостью, например, с использованием кислоты, а жертва обязательно должна страдать, — отмечают в ГБР.

По информации следствия, на этапе подготовки преступления злоумышленник передал посреднику часть задатка на общую сумму 500 долл. США и обсудил с ним обстоятельства совершения преступления и последовательность уничтожения доказательств.

Депутат планировал, что убийство состоится во время его личной встречи с потенциальной жертвой, — отмечают в ГБР.

Однако убийство не было совершено в определенный для этого день, поэтому заказчик изменил предыдущий план. Теперь он требовал, чтобы исполнитель пытал жертву, отрезал части плоти и расчленил тело. За это сумма «вознаграждения» возросла до 2,5 тыс. долл. США.

Правоохранители в ходе дальнейшей спецоперации создали обстановку якобы совершенного заказного убийства. Заказчик при встрече со знакомым получил от него телефон с фотографиями якобы мертвой жертвы.

Убедившись, что заказное убийство якобы совершено, злоумышленник отдал еще 500 долл. США, пообещав оставшуюся сумму отдать позже.

После этого его сразу задержали, — отмечают в ГБР.

Отмечается, что депутата обвиняют в законченном покушении на организацию умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 4 и п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.